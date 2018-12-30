Танки, самоходные гаубицы и пушки: дрон ОБСЕ зафиксировал российскую технику в Луганской области

Российские танки на Луганщине. Фото: flickr.com

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Танки и бронетехника российско-террористических подразделений фиксируется беспилотниками ОБСЕ на Донбассе. Оккупанты сосредоточили в отдельных населенных пунктах большое количество техники.

Наблюдатели ОБСЕ, осуществляя мониторинг отвода вооружения, предусмотренного минскими соглашениями, зафиксировали вражеские танки в районе Круглика и Мирного. Об этом 30 декабря сообщил в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на отчет СММ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Отмечается, что 27 декабря беспилотник наблюдателей зафиксировал 20 танков Т-72 и Т-64 возле Круглика.

Два десятка таких же танков, восемь самоходных гаубиц «Гвоздика», 12 буксируванных гаубиц Д-30 «Лягушка», три противотанковые пушки «Рапира», два 120-мм миномета «Сани» и девять противотанковых ракетных комплексов боевики разместили вблизи Мирного.

В тот же день беспилотник обнаружил в этом же районе более 60 боевых бронированных машин боевиков и почти 450 наемников в полном боевом снаряжении.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Россия размещает танки на расстоянии 18 км от границы с Украиной. Данные разведки свидетельствуют, что численность российских танков с середины сентября 2018 года выросла с 92 до 250 машин.