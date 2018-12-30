На Прикарпатье неизвестным веществом отравилась семья, есть жертвы

На Ивано-Франковщине люди отравились неизвестным веществом. Фото: 5 канал

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Racurs.ua

Неизвестным веществом в селе Братковцы Тисменицкого района отравились четыре человека. В результате отравления один человек погиб.

На месте трагедии работали медики, полицейские, спасатели и аварийная бригада газовой службы. Они обнаружили без признаков жизни тело 49-летнего жителя села Лозановка Приморского района Запорожской области. Об этом 30 декабря сообщил сайт 0342.ua со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Кроме того, на месте происшествия обнаружили 47-летнюю женщину, ее 10-летнюю дочь и 54-летнего сожителя. При этом женщина была нетрезвой. Всех троих госпитализировали.

Сейчас причину отравления устанавливают специалисты.

Напомним, в декабре в городе Васильков Киевской области отравились 20 военных срочной службы. Военнослужащие жаловались на тошноту, диарею, боли в желудке и повышенную температуру.