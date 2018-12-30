Министр обороны Степан Полторак. Фото: flickr.com

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Украинская армия пополнится новым мощным высокотехнологичным оружием. Минобороны закупит новые виды оружия, которого нет в ВСУ.

Приоритет в рамках государственного оборонного заказа будет предоставляться отечественным разработчикам. Об этом 30 декабря заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей поездки на Львовщину, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Государственный оборонный заказ, который мы приняли на Совете нацбезопасности и обороны, очень оптимистичный и дает нам все основания бороться за будущее с большой перспективой», — заявил Полторак.

По словам главы Минобороны, в Украине уже создается новое мощное высокотехнологичное оружие. При этом приоритет отдается отечественному производителю.

Оборонное ведомство планирует закупить до 20 наименований нового оружия, которого нет в Вооруженных силах Украины.

Напомним, 26 декабря, Совет национальной безопасности и обороны утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2019−2021 годы. В следующем году украинские оружейники закончат несколько важных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия.