Все семьи военнопленных моряков уже получили по 100 тыс. грн помощи — МинВОТ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n116302-vse-semi-voennoplennyh-moryakov-uje-poluchili-po-100-tys-grn-pomoschi-minvot-video.htmlRacurs.ua
Семьям военнопленных моряков выплатили по 100 тыс. грн денежной помощи.
Родные моряков, которых незаконно удерживают в следственных изоляторах в Российской Федерации, получили одноразовую помощь. Об этом 30 декабря заявил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш, сообщает пресс-служба ведомства.
«Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины вместе с Военно-морскими силами провели большую работу по подготовке необходимых документов и установлению всех лиц, которые имеют право на получение такой помощи. Могу вам ответственно заявить, что все семьи получили по 100 тыс. грн», — отметил Черныш.
Министр добавил, что чиновники постоянно поддерживают взаимосвязь с международными гуманитарными организациями, адвокатами военнопленных и работают над тем, чтобы моряков как можно быстрее освободили из плена.
Как известно, Кабинет министров Украины в начале месяца принял постановление о выплате по 100 тыс. грн военнопленным украинским морякам, которые попали в плен в результате агрессии России против Украины в Азовском море.
Напомним, что 25 ноября в Азовском море российские пограничники открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Затем стало известно, что Россия захватила три украинских корабля и пришвартовала их в порту Керчи. Россияне пленили 24 моряков, которых обвинили в незаконном пересечении границы, и удерживают в СИЗО «Лефортово» в Москве.
Они арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Трех раненых содержат в медицинском блоке СИЗО «Матросская тишина».