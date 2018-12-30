Военнопленные моряки Фото: Без Табу

https://racurs.ua/n116302-vse-semi-voennoplennyh-moryakov-uje-poluchili-po-100-tys-grn-pomoschi-minvot-video.html

Racurs.ua

Семьям военнопленных моряков выплатили по 100 тыс. грн денежной помощи.

Родные моряков, которых незаконно удерживают в следственных изоляторах в Российской Федерации, получили одноразовую помощь. Об этом 30 декабря заявил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш, сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины вместе с Военно-морскими силами провели большую работу по подготовке необходимых документов и установлению всех лиц, которые имеют право на получение такой помощи. Могу вам ответственно заявить, что все семьи получили по 100 тыс. грн», — отметил Черныш.

Министр добавил, что чиновники постоянно поддерживают взаимосвязь с международными гуманитарными организациями, адвокатами военнопленных и работают над тем, чтобы моряков как можно быстрее освободили из плена.

Как известно, Кабинет министров Украины в начале месяца принял постановление о выплате по 100 тыс. грн военнопленным украинским морякам, которые попали в плен в результате агрессии России против Украины в Азовском море.

Напомним, что 25 ноября в Азовском море российские пограничники открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Затем стало известно, что Россия захватила три украинских корабля и пришвартовала их в порту Керчи. Россияне пленили 24 моряков, которых обвинили в незаконном пересечении границы, и удерживают в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Они арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Трех раненых содержат в медицинском блоке СИЗО «Матросская тишина».