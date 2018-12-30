Новый вид птерозавров юрского периода обнаружили ученые в Великобритании (ФОТО)

Ученые обнаружили новый вид птерозавров

https://racurs.ua/n116301-novyy-vid-pterozavrov-urskogo-perioda-obnarujili-uchenye-v-velikobritanii-foto.html

Racurs.ua

В Великобритании палеонтологи нашли новый вид птерозавров юрского периода. Древняя летающая рептилия получила название Klobiodon rochei.

Останки птерозавра были обнаружены в Оксфордшире. Об открытии сообщается в материале на сайте Sci-News.

Ученые Портсмутского университета пришли к выводу, что этот вид динозавров жил в середине юрского периода — примерно 167 млн лет назад. Размах крыльев птерозавра составлял почти два метра.

Новый вид летающих рептилий обнаружили благодаря особому строению зубов рептилии. Древнее животное имело крупные клыковидные зубы длиной до 2,6 см. Как известно, у большинства птерозавров зубов не было вообще.

Палеонтологи предполагают, что существо было похоже на чайку. Этот хищник благодаря своим зубам мог охотиться на рыбу и кальмаров.

Напомним, ученые обнаружили на территории Южной Кореи малейшие следы динозавров возрастом около 110 млн лет. Их обнаружили в провинции Чинджу и напоминают отпечатки современных птиц.