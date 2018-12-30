Взрыв гранаты в Харькове унес жизнь мужчины, полиция расследует самоубийство (ФОТО)

В результате взрыва погиб неизвестный. Фото: РИА Воронеж

https://racurs.ua/n116300-vzryv-granaty-v-harkove-unes-jizn-mujchiny-policiya-rassleduet-samoubiystvo-foto.html

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В Харькове мужчина подорвал себя гранатой. На улице Зеленодольской правоохранители обнаружили тело неизвестного мужчины со смертельными ранениями, которые он получил в результате взрыва гранаты.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления полиции. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Полицейские изъяли неподалеку погибшего запал ручной гранаты РГД-5.

Следователи Индустриального отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и все обстоятельства трагического происшествия.

Напомним, в ноябре в Запорожье неизвестный бросил гранату под ноги прохожим. В результате взрыва пострадали три человека, а сам злоумышленник скрылся с места происшествия.