Вибух гранати в Харкові забрав життя чоловіка, поліція розслідує самогубство (ФОТО)

Внаслідок вибуху загинув невідомий. Фото: РИА Воронеж

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У Харкові чоловік підірвав себе гранатою. На вулиці Зеленодольській правоохоронці виявили тіло невідомого чоловіка зі смертельними пораненнями, які він дістав внаслідок вибуху гранати.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління поліції. Про це 30 грудня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Поліцейські вилучили неподалік загиблого запал ручної гранати РГД-5.

Слідчі Індустріального відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального Кодексу України з приміткою «самогубство».

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та всі обставини трагічної події.

Нагадаємо, у листопаді в Запоріжжі невідомий кинув гранату під ноги перехожим. Унаслідок вибуху постраждали троє чоловіків, а сам зловмисник утік з місця події.