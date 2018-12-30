Війна машин: в ЄС розповіли про свою відповідь на можливе запровадження США мита на автомобілі

Європейські автомобілі, фото: «Вікіпедія»

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Брюссель готується відповісти на можливе запровадження США загороджувальних мит на автомобілі, вироблені в країнах Євросоюзу.

Про це в інтерв’ю агентству DPA заявила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом, повідомляє ТАСС.

За словами Мальмстрьом, готується список з американськими продуктами, на які будуть запроваджені відповідні компенсаційні мита.

Чиновник відзначає, що щорічно в США з ЄС ввозяться автомобілі й комплектуючі до них на суму 50 млрд дол. Запроваджені у відповідь мита Євросоюзу будуть залежати від заподіяної діями Білого дому шкоди та відповідатимуть правилам Світової організації торгівлі.

Втім, єврокомісар зазначає, що «ніхто не знає", чи дійсно керівництво США буде запроваджувати мита на європейські автомобілі.

У липні президент США Дональд Трамп доручив Міністерству торгівлі країни провести розслідування щодо того, чи створюють поставки автомобілів з інших країн загрозу національній безпеці.

Мита на європейські автомобілі в США можуть скласти 25%.

Трамп вже протягом довгого часу вживає заходів щодо виправлення «несправедливого», на його думку, торгового балансу, який склався у відносини США з основними торговими партнерами, такими як Китай і Європейський Союз. На його думку, ситуація дійшла до такого стану, коли США, як країна, почали зазнавати збитків від всіх міжнародних торгових угод.

Першими діями президента США на цьому терені стало запровадження загороджувальних мит на сонячні батареї та пральні машини наприкінці січня цього року.

Нагадаємо, на початку грудня Трамп заявив, що Китай погодився зменшити, а потім і зовсім скасувати мита на американські автомобілі.