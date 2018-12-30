Война машин: в ЕС рассказали, как ответят на введение США пошлин на автомобили

Европейские автомобили, фото: «Википедия»

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Брюссель готовится ответить на возможное введение США заградительных пошлин на автомобили, произведенные в странах Евросоюза.

Об этом в интервью агентству DPA заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, сообщает ТАСС.

По словам Мальмстрем, готовится список с американскими продуктами, на которые будут введены ответные компенсационные пошлины.

Чиновник отмечает, что ежегодно в США из ЕС ввозятся автомобили и комплектующие к ним на сумму 50 млрд долл. Ответные пошлины Евросоюза будут зависеть от причиненного действиями Белого дома ущерба и соответствовать правилам Всемирной торговой организации.

Впрочем, еврокомиссар отмечает, что «никто не знает», действительно ли руководство США будет вводить пошлины на европейские автомобили.

В июле президент США Дональд Трамп поручил Министерству торговли страны провести расследование относительно того, создают ли поставки автомобилей из других стран угрозу национальной безопасности.

Пошлины на европейские автомобили в США могут составить 25%.

Трамп долгое время предпринимает меры относительно исправления «несправедливого», по его мнению, торгового баланса, который сложился в отношения США с основными торговыми партнерами, такими как Китай и Европейский Союз. По его мнению, ситуация дошла до такого состояния, когда США, как страна, начали нести убытки от всех международных торговых сделок.

Первыми действиями президента США на этом поприще стало введение заградительных пошлин на солнечные батареи и стиральные машины в конце января этого года.

Напомним, в начале декабря Трамп заявил, что Китай согласился уменьшить, а потом и вовсе отменить пошлины на американские автомобили.