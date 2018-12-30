Новий вид птерозаврів юрського періоду виявили вчені у Великій Британії (ФОТО)

Вчені виявили новий вид птерозаврів

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Racurs.ua

У Великій Британії палеонтологи знайшли новий вид птерозаврів юрського періоду. Стародавня літаюча рептилія отримала назву Klobiodon rochei.

Останки птерозавра були виявлені в Оксфордширі. Про відкриття повідомляється в матеріалі на сайті Sci-News.

Вчені Портсмутського університету дійшли висновку, що цей вид динозаврів жив в середині юрського періоду — приблизно 167 млн років тому. Розмах крил цього птерозавра становив майже два метри.

Новий вид літаючих рептилій виявили завдяки особливій будові зубів рептилії. Древня тварина мала великі іклоподібні зуби довжиною до 2,6 см. Як відомо, у більшості птерозаврів зубів не було взагалі.

Палеонтологи припускають, що істота була схожа на чайку. Цей хижак завдяки своїм зубам міг полювати на рибу та кальмарів.

Нагадаємо, вчені виявили на території Південної Кореї найменші сліди динозаврів віком близько 110 млн років. Їх виявили у провінції Чинджу й нагадують відбитки сучасних птахів.