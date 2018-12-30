Військовополонені моряки Фото: Без Табу

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Racurs.ua

Родинам військовополонених моряків виплатили по 100 тис. грн грошової допомоги.

Рідні моряків, які незаконно утримуються в слідчих ізоляторах в Російській Федерації, отримали одноразову допомогу. Про це 30 грудня заявив глава Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Вадим Черниш, повідомляє прес-служба відомства.

«Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України разом з Військово-морськими силами провели велику роботу щодо підготовки необхідних документів і встановлення всіх осіб, які мають право на отримання такої допомоги. Можу вам відповідально заявити, що всі родини отримали по 100 тис. грн», — зазначив Черниш.

Міністр додав, що урядовці постійно підтримують взаємозв'язок із міжнародними гуманітарними організаціями, адвокатами військовополонених й працюють над тим, щоб моряків якнайшвидше звільнили з полону.

Як відомо, Кабінет міністрів України на початку місяця прийняв постанову про виплату по 100 тис. грн військовополоненим українським морякам, які потрапили в полон внаслідок агресії Росії проти України в Азовському морі.

Нагадаємо, що 25 листопада в Азовському морі російські прикордонники відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Потім стало відомо, що Росія захопила три українських кораблі та пришвартувала їх у порту Керчі. Росіяни полонили 24 моряків, яких звинуватили у незаконному перетину кордоні, і утримують в СІЗО «Лефортово» у Москві.

Вони арештовані за рішенням судів Сімферополя і Керчі до 25 січня 2019 року. Трьох поранених утримують у медичному блоці слідчого ізолятора «Матроська тиша».