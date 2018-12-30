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Ракурс
Міністр оборони Степан Полторак. Фото: flickr.com

Українська армія отримає потужну та високотехнологічну зброю — Полторак

30 гру 2018, 18:02
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Українська армія поповниться новою потужною високотехнологічною зброєю. Міноборони закупить нові види зброї, якої немає в ЗСУ.

Пріоритет в межах державного оборонного замовлення буде надаватися вітчизняним розробникам. Про це 30 грудня заявив міністр оборони України Степан Полторак під час робочої поїздки на Львівщину, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

«Державне оборонне замовлення, яке ми прийняли на Раді нацбезпеки і оборони, є дуже оптимістичним і дає нам всі підстави боротися за майбутнє з великою перспективою», — заявив Полторак.

За словами очільника Міноборони, в Україні вже створюється нова потужна високотехнологічна зброя. При цьому пріоритет надається вітчизняному виробнику.

Оборонне відомство планує закупити до 20 найменувань нової зброї, якої немає в Збройних силах України.

Нагадаємо, 26 грудня, Рада національної безпеки та оборони затвердила основні показники державного оборонного замовлення на 2019−2021 роки. У наступному році українські зброярі завершать кілька важливих проектів зі створення ракетної та ракетно-реактивної зброї.

Джерело: Ракурс


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