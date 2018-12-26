Совет нацбезопасности и обороны утвердил основные показатели оборонного заказа до 2021 года

Украинская военная техника. Фото: пресс-служба президента

https://racurs.ua/n116155-sovet-nacbezopasnosti-i-oborony-utverdil-osnovnye-pokazateli-oboronnogo-zakaza-do-2021-goda.html

Racurs.ua

В среду, 26 декабря, Совет национальной безопасности и обороны утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2019−2021 годы.

Как сообщили в пресс-службе СНБО, законом о государственном бюджете Украины на 2019 год финансирование задач обороны и безопасности увеличено на 33,3 млрд грн по сравнению с прошлым годом, и предусмотрено в сумме 212 млрд грн, что составляет 5,37% валового внутреннего продукта.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, в следующем году украинские оружейники завершат несколько важных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия. Турчинов добавил, что специалисты сейчас работают над ракетами с увеличенной дальностью поражения, комплексом крылатых ракет наземного базирования.

В 2019 году предусмотрено финансирование перспективных разработок и производства вооружения и военной техники, тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны и связи, бронетанковой техники.

Кроме того, в Украине планируют расширить производство боеприпасов и снарядов.

Напомним, в 2019 году предприятия «Укроборонпрома» передадут украинской армии 6 тыс. минометов, снайперского оружия, ЗРК, свыше 1 тыс. БТРов и БМП, десятки самолетов и малые бронированные артиллерийские катера, десантные катера и средства радиолокации.