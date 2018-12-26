Совет нацбезопасности и обороны утвердил основные показатели оборонного заказа до 2021 года

Совет нацбезопасности и обороны утвердил основные показатели оборонного заказа до 2021 годаhttps://racurs.ua/n116155-sovet-nacbezopasnosti-i-oborony-utverdil-osnovnye-pokazateli-oboronnogo-zakaza-do-2021-goda.htmlRacurs.ua
В среду, 26 декабря, Совет национальной безопасности и обороны утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2019−2021 годы.
Как сообщили в пресс-службе СНБО, законом о государственном бюджете Украины на 2019 год финансирование задач обороны и безопасности увеличено на 33,3 млрд грн по сравнению с прошлым годом, и предусмотрено в сумме 212 млрд грн, что составляет 5,37% валового внутреннего продукта.
По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, в следующем году украинские оружейники завершат несколько важных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия. Турчинов добавил, что специалисты сейчас работают над ракетами с увеличенной дальностью поражения, комплексом крылатых ракет наземного базирования.
В 2019 году предусмотрено финансирование перспективных разработок и производства вооружения и военной техники, тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны и связи, бронетанковой техники.
Кроме того, в Украине планируют расширить производство боеприпасов и снарядов.
Напомним, в 2019 году предприятия «Укроборонпрома» передадут украинской армии 6 тыс. минометов, снайперского оружия, ЗРК, свыше 1 тыс. БТРов и БМП, десятки самолетов и малые бронированные артиллерийские катера, десантные катера и средства радиолокации.