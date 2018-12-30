На Прикарпатті невідомою речовиною отруїлася родина, є жертви

На Івано-Франківщині люди отруїлися невідомою речовиною. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n116304-na-prykarpatti-nevidomou-rechovynou-otruyilasya-rodyna-ie-jertvy.html

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Невідомою речовиною в селі Братківці Тисменицького району отруїлися п’ятеро осіб. Внаслідок отруєння одна особа загинула.

На місці трагедії працювали медики, поліцейські, рятувальники та аварійна бригада газової служби. Вони виявили без ознак життя тіло 49-річного жителя села Лозановка Приморського району Запорізької області. Про це 30 грудня повідомив сайт 0342.ua із посиланням на управління з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської облдержадміністрації.

Крім того, на місці події виявили 47-річну жінку, її 10-річну дочку і 54-річного співмешканця. При цьому жінка була нетверезою. Усіх трьох госпіталізували.

Наразі причину отруєння встановлюють фахівці.

Нагадаємо, в грудні у місті Васильків Київської області отруїлися 20 військових строкової служби. Військовослужбовці скаржились на нудоту, діарею, болі в шлунку та підвищену температуру.