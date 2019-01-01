Трамп инициировал переговоры с лидерами Конгресса о возобновлении работы правительства

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Трамп собирает встречу с Конгрессом, фото — Reuters
Трамп инициировал переговоры с лидерами Конгресса о возобновлении работы правительстваhttps://racurs.ua/n116354-tramp-iniciiroval-peregovory-s-liderami-kongressa-o-vosstanovlenii-raboty-pravitelstva.htmlRacurs.ua
Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на переговоры, которые состоятся во второй половине дня 1 января.
Речь идет о строительстве стены на границе с Мексикой и возобновлении деятельности правительства, сообщает 1 января Politico.
Встреча станет первой, на которую Трамп пригласил демократов с момента начала своей каденции.
Представители Белого дома накануне Нового года обратились к республиканцам и демократам в Палате представителей и Сенате.
Заседание будет включать и брифинг высокопоставленных должностных лиц. Вероятно, на нем станет известно о продлении закрытия правительства, которое связано с отказом парламента финансировать возведение стены на границе с Мексикой.
Демократы в четверг намерены взять под контроль Палату представителей, поскольку выиграли промежуточные выборы в ноябре прошлого года. Они могут немедленно принять законопроект о повторном открытии правительства без предоставления 5 млрд долл., которые президент попросил для строительства стены.
Трамп пообещал продолжать противостояние, пока не получит финансирование.