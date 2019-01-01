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Ракурс
Трамп собирает встречу с Конгрессом, фото — Reuters

Трамп инициировал переговоры с лидерами Конгресса о возобновлении работы правительства

1 янв 2019, 20:51
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Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на переговоры, которые состоятся во второй половине дня 1 января.

Речь идет о строительстве стены на границе с Мексикой и возобновлении деятельности правительства, сообщает 1 января Politico.

Встреча станет первой, на которую Трамп пригласил демократов с момента начала своей каденции.

Представители Белого дома накануне Нового года обратились к республиканцам и демократам в Палате представителей и Сенате.

Заседание будет включать и брифинг высокопоставленных должностных лиц. Вероятно, на нем станет известно о продлении закрытия правительства, которое связано с отказом парламента финансировать возведение стены на границе с Мексикой.

Демократы в четверг намерены взять под контроль Палату представителей, поскольку выиграли промежуточные выборы в ноябре прошлого года. Они могут немедленно принять законопроект о повторном открытии правительства без предоставления 5 млрд долл., которые президент попросил для строительства стены.

Трамп пообещал продолжать противостояние, пока не получит финансирование.


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