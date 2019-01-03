Трамп призывает Россию к войне в Афганистане. Фото: AFP

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Президент США Дональд Трамп призывает Россию, а также Пакистан и Индию принимать более активное участие в войне в Афганистане. Такое заявление он сделал во время телеэфира, который транслировал телеканал C-span.

Об этом он сказал, комментируя необходимость борьбы с талибами и группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ) в Афганистане. Трамп отметил, что все страны, которые приближены к этому региону, должны решительно бороться с террористами.

«Посмотрите на другие страны, Пакистан, например. Они должны бороться. Россия должна бороться», — заявил Трамп.

Ранее он неоднократно выступал против длительного присутствия американских войск в Афганистане. Также Трамп объявил о подготовке существенного сокращения роли военных сил США в этом регионе. Он намерен сократить контингент военных с 14 до 7 тыс. человек.

Также он упомянул о вмешательстве Москвы в ситуацию в Афганистане в 1980-х годах. Он отметил, что Россия была вынуждена вмешаться, чтобы защититься от террористов, которые собирались проникнуть на ее территорию.

Ранее сообщалось, что Трамп инициировал переговоры с лидерами Конгресса по восстановлению работы правительства.