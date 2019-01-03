Убийство двух иностранных студенток в Харькове: что говорит полиция (ФОТО)

Убийство двух иностранных студенток в Харькове / Фото: newsroom.kh.ua

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Убийство двух иностранных студенток произошло в Харькове. Эту информацию официально подтвердила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области. По сообщениям местных СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, студентки были родом из Турции.

«Тела с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире по ул. Валентиновской», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 3 января в Нацполицию обратился 19-летний мужчина с просьбой установить местонахождение его подруг. Погибшие студентки учились на втором курсе одного из харьковских университетов.

Как отметил парень, девушки перестали отвечать на телефонные звонки еще 31 декабря. В квартире, которую снимали девушки-иностранки, правоохранители обнаружили их тела без признаков жизни.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает 10−15 лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия. Полиция пытается установить обстоятельства происшествия и найти очевидцев.

Напомним, в канун Нового года в одной из квартир в Виннице нашли мертвыми двух женщин и мальчика, а трехлетнюю девочку с пробитой головой привезли в реанимацию. Спасти ее не удалось.