Поліція шукає громадянина Туреччини і власника квартири, у якій знайшли тіла студенток

https://racurs.ua/ua/n116434-ubyvcya-pererizav-gorlo-studentkam-z-turechchyny-yakyh-znayshly-mertvymy-u-harkovi-zmi.html

Racurs.ua

Убивця перерізав горло студенткам з Туреччини, яких знайшли мертвими вранці 3 січня у Київському районі Харкова.

Про подробиці убивства повідомили джерела NewsRoom в правоохоронних органах.

Журналісти дізналися, що одна з дівчат скаржилася батькам на докучання колишнього хлопця. Її співвітчизник нібито переслідував дівчину.

Поліція шукає його і власника квартири, у якій знайшли тіла студенток.

Нагадаємо, що про убивство двох іноземок у Харкові стало відомо 3 січня. Вони з 31 грудня не відповідали на телефонні дзвінки однокурсника і той звернувся до поліції.

Згодом тіла померлих з ознаками насильницької смерті знайшли в орендованій ними квартирі на вулиці Валентинівській.

Загиблі навчалися на другому курсі одного з харківських університетів.