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Поліція шукає громадянина Туреччини і власника квартири, у якій знайшли тіла студенток

Убивця перерізав горло студенткам з Туреччини, яких знайшли мертвими у Харкові — ЗМІ

3 січ 2019, 19:31
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Убивця перерізав горло студенткам з Туреччини, яких знайшли мертвими вранці 3 січня у Київському районі Харкова.

Про подробиці убивства повідомили джерела NewsRoom в правоохоронних органах.

Журналісти дізналися, що одна з дівчат скаржилася батькам на докучання колишнього хлопця. Її співвітчизник нібито переслідував дівчину.

Поліція шукає його і власника квартири, у якій знайшли тіла студенток.

Нагадаємо, що про убивство двох іноземок у Харкові стало відомо 3 січня. Вони з 31 грудня не відповідали на телефонні дзвінки однокурсника і той звернувся до поліції.

Згодом тіла померлих з ознаками насильницької смерті знайшли в орендованій ними квартирі на вулиці Валентинівській.

Загиблі навчалися на другому курсі одного з харківських університетів.


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