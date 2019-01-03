Ракурсhttps://racurs.ua
Поліція шукає громадянина Туреччини і власника квартири, у якій знайшли тіла студенток
Убивця перерізав горло студенткам з Туреччини, яких знайшли мертвими у Харкові — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n116434-ubyvcya-pererizav-gorlo-studentkam-z-turechchyny-yakyh-znayshly-mertvymy-u-harkovi-zmi.htmlRacurs.ua
Убивця перерізав горло студенткам з Туреччини, яких знайшли мертвими вранці 3 січня у Київському районі Харкова.
Про подробиці убивства повідомили джерела NewsRoom в правоохоронних органах.
Журналісти дізналися, що одна з дівчат скаржилася батькам на докучання колишнього хлопця. Її співвітчизник нібито переслідував дівчину.
Поліція шукає його і власника квартири, у якій знайшли тіла студенток.
Нагадаємо, що про убивство двох іноземок у Харкові стало відомо 3 січня. Вони з 31 грудня не відповідали на телефонні дзвінки однокурсника і той звернувся до поліції.
Згодом тіла померлих з ознаками насильницької смерті знайшли в орендованій ними квартирі на вулиці Валентинівській.
Загиблі навчалися на другому курсі одного з харківських університетів.