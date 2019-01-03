В поместной церкви предостерегли от фейковых Фейсбук-страниц митрополита Епифания (ФОТО)

Митрополит Епифаний, фото — Фейсбук

https://racurs.ua/n116436-v-pomestnoy-cerkvi-predosteregli-ot-feykovyh-feysbuk-stranic-mitropolita-epifaniya-foto.html

Racurs.ua

В поместной церкви предостерегли от фейковых страниц в социальной сети Фейсбук предстоятеля Православной церкви в Украине митрополита Епифания.

О возможных фейках сообщил 3 января архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий Зоря.

«После ряда одинаковых вопросов в мессенджере решил ответить для всех здесь. ЕДИНАЯ аутентичная ФБ-страница митрополита Епифания имеет такой адрес: https://www.facebook.com/profile.php?id=1617049968510566 Эта страница — не личная, а представительство митрополита как публичного лица и религиозного деятеля», — отметил Зоря в своем Фейсбуке.

Он рассказал, что в сети зарегистрированы другие страницы, в названии которых используется имя Епифаний или созвучные к нему. Зоря назвал такие страницы клонами и фальшивками.

Напомним, 5−6 января митрополит Епифаний по приглашению Вселенского патриарха поедет на богослужение в Константинополь, после чего ему должны вручить томос об автокефалии Православной церкви Украины. Ожидается, что после этого шага другие поместные православные церкви мира начнут постепенно признавать украинскую церковь.

15 декабря 39-летнего митрополита Епифания Думенко выбрали главой новой Украинской православной церкви на Объединительном соборе.