Імпічмент Трампа: демократи зареєструють резолюцію на початку роботи Конгресу нового скликання

У Трампа проблеми, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n116440-impichment-trampa-demokraty-zareiestruut-rezoluciu-na-pochatku-roboty-kongresu-novogo-sklykannya.html

Racurs.ua

Член Палати представників США демократ Бред Шерман розповів про намір висунути резолюцію про імпічмент нинішнього глави держави Дональда Трампа.

Шерман хоче зареєструвати резолюцію уже в перший день роботи Конгресу нового скликання, у якому демократи отримали контроль над Палатою представників, повідомляє The Los Angeles Times.

«Щодня Дональд Трамп показує, що його відхід з Білого дому став би благом для країни», — заявив Шерман.

Уточнюється, що Трампа звинувачують у перешкоджанні правосуддю та інших правопорушеннях.

Раніше лідер демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі, яку сьогодні обрали спікером нижньої палати Конгресу, заявила, що можливість імпічменту президента США Дональда Трампа не виключена.

За її словами, демократи будуть чекати результатів доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера щодо «російської справи».

Нагадаємо, що наразі Дональд Трамп не відновлює фінансування уряду через суперечку із демократами щодо будівництва стіни на кордоні із Мексикою.