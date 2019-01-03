Смертельна ДТП на Львівщині: прокуратура відкрила провадження проти чиновників автодору через нерозчищений сніг

Однією з причин смертельної ДТП на Львівщині стала нерозчищена від снігу дорога

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Racurs.ua

Прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження стосовно чиновників державного підприємства «Львівський облавтодор» через нерозчищену від снігу дорогу, що стала причиною ДТП зі смертельними наслідками.

Про це повідомила 3 січня прес-служба обласної прокуратури.

У прокуратурі мотивували початок досудового розслідування щодо посадових осіб ДП «Львівський облавтодор» тим, що саме вони відповідальні за утримання автомобільних доріг.

Нагадаємо, що вранці 3 січня на трасі Львів — Шегині поблизу села Бар Городоцького району сталося зіткнення автомобіля Mercedes-Benz Sprinter і Renault з автоцистерною. Внаслідок ДТП двоє осіб загинуло, ще шестеро з тілесними ушкодженнями привезло до лікарень.

«Дорожнє покриття на місці ДТП було у неналежному стані і через те, що було нерозчищеним від снігу», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Досудове розслідування розпочали за ст. 288 (порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху) КК України.