Смертельное ДТП на Львовщине: прокуратура открыла производство против чиновников автодора из-за нерасчищенного снега

Одной из причин смертельного ДТП во Львовской области стала нерасчищенная от снега дорога

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Прокуратура Львовской области возбудила уголовное производство в отношении чиновников государственного предприятия «Львовский облавтодор» из-за нерасчищенной дороги, ставшей причиной ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщила 3 ​​января пресс-служба областной прокуратуры.

В прокуратуре мотивировали начало досудебного расследования в отношении должностных лиц ГП «Львовский облавтодор» тем, что именно они ответственны за содержание автомобильных дорог.

Напомним, что утром 3 января на трассе Львов — Шегини вблизи села Бар Городоцкого района произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и Renault с автоцистерной. В результате ДТП два человека погибли, еще шестеро с телесными повреждениями привезли в больницы.

«Дорожное покрытие на месте ДТП было в ненадлежащем состоянии из-за того, что было нерасчищенным от снега», — говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование начали по ст. 288 (нарушение правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения) УК Украины