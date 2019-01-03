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Ракурс
Смертельное ДТП на Львовщине. Фото: Херсон

Смертельное ДТП на Львовщине: при столкновении автоцистерны и микроавтобусов погибли два человека (ФОТО)

3 янв 2019, 12:34
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Автоцистерна столкнулась с двумя микроавтобусами сегодня около 6.00 в Городецком районе Львовской области.

Авария произошла на трассе Львов — Шегини возле села Бар. Столкнулись микроавтобусы «Мерседес Спринтер» (Mercedes Sprinter), «Рено Мастер» (RENAULT Master) и автоцистерна. Как сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области, в результате ДТП на месте погибли два человека.

Еще пять человек получили травмы и были госпитализированы. Диагнозы пока что не известны.

Правоохранители Львовщины открыли уголовное производство по факту ДТП согласно ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта). Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Смертельное ДТП на Львовщине. Фото: lv.npu.gov.ua

Как сообщал «Ракурс», вчера под Киевом произошло жуткое ДТП. В результате столкновения автомобиля и маршрутки погибли три человека, а легковушка превратилась в бесформенную груду металла.

Источник: Ракурс


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