Смертельна ДТП на Львівщині: внаслідок зіткнення автоцистерни і мікроавтобусів загинули двоє осіб (ФОТО)

Смертельна ДТП на Львівщині. Фото: Херсон

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Автоцистерна зіткнулася з двома мікроавтобусами сьогодні близько 6.00 в Городоцькому районі Львівської області.

Аварія сталася на трасі Львів — Шегині біля села Бар. Зіштовхнулися мікроавтобуси «Мерседес Спринтер» (Mercedes Sprinter), «Рено Мастер» (RENAULT Master) та автоцистерна. Як повідомляють у відділі комунікації поліції Львівської області, внаслідок ДТП на місці загинули двоє осіб.

Ще п’ятеро людей дістали травми, їх було госпіталізовано. Діагнози ще не відомі.

Правоохоронці Львівщини відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту). Наразі встановлюються всі обставини аварії.

Як повідомляв «Ракурс», учора під Києвом сталася моторошна ДТП. Унаслідок зіткнення легковика та маршрутки загинули троє осіб, а легкове авто перетворилося на безформну купу металу.