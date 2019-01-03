ОАЕ: пустеля проти цивілізації (ФОТО, ВІДЕО)

ОАЕ: пустеля проти цивілізації. Фото: instagram.com / iherok

https://racurs.ua/ua/n116407-oae-pustelya-proty-cyvilizaciyi-foto-video.html

Racurs.ua

Австралійський дизайнер і пейзажний фотограф Іриней Херек опублікував в своєму Instagram серію фотографій, зроблених в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). На них видно, що людина веде справжню битву з природою, але виграти її вона може далеко не завжди.

Всі фотографії Херек робив з повітря за допомогою дрона.

Кілька десятиліть тому на місці хмарочосів і розкішних торгових центрів Дубая і Абу-Дабі була пустеля. За короткий час люди відвоювали у пустельних пісків ці території, зробивши своє життя комфортним.

Але пустеля не здається просто так і наступає на творіння людини. На фотографіях видно, як пісок засипає створені людьми автомобільні траси.

Нагадаємо, що названі найстрашніші місця на планеті, які краще не відвідувати.