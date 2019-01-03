ОАЭ: пустыня против цивилизации (ФОТО, ВИДЕО)

ОАЭ: пустыня против цивилизации. Фото: instagram.com / iherok

https://racurs.ua/n116407-oae-pustynya-protiv-civilizacii-foto.html

Racurs.ua

Австралийский дизайнер и пейзажный фотограф Ириней Херек опубликовал в своем Instagramсерию фотографий, сделанных в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). На них видно, что человек ведет настоящую битву с природой, но выиграть ее он может далеко не всегда.

Все фотографии Херек делал с воздуха при помощи дрона.

Несколько десятилетий назад на месте небоскребов и роскошных торговых центров Дубая и Абу-Даби была пустыня. За короткое время люди отвоевали у пустынных песков эти территории, сделав свою жизнь комфортной.

Но пустыня не сдается просто так и наступает на творения человека. На фотографиях видно, как песок засыпает созданные людьми автомобильные трассы.

Напомним, что названы самые жуткие места на планете, которые лучше не посещать.