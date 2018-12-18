Названы самые жуткие места на планете, которые лучше не посещать (ВИДЕО)

Сомали лидирует среди мест с высоким уровнем опасности для человека. Фото: golos-ameriki.ru

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Среди мест, которые являются опасными для жизни человека, больше всего выделяется Сомали — государство, где продолжается гражданская война, действуют экстремисты и пираты.

Именно здесь жизнь человека оценивают с материальной точки зрения. В частности, популярным способом заработка является похищение с целью выкупа, передает Naked Science.

В целом же можно выделить пять мест на нашей планете, которые лучше избегать. Антирейтинг выглядит следующим образом: Гора Вашингтон (самая высокая гора в США), остров Кеймада-Гранди (остров, расположенный в Атлантическом океане в 35 км от Бразилии), Камино-Лос-Юнгас, более известная как Дорога Смерти (Боливия), пустыня Данакиль (Африка), а также Сомали.

Гора Вашингтон, высота которой достигает 1917 м, заслужила негативную славу из-за максимально сильного ветра, который фиксировался на нашей планете — 103,3 м/с. Этот показатель был зафиксирован в 1934 году. Также не на руку горе сыграла и переменчивая погода. Ветер дует, в среднем, порядка 16 часов в сутки. Кстати, максимальная скорость ветра в торнадо составляет 133,3 м/с, то есть — на гору категорически нельзя подниматься человеку, если он хочет остаться в живых.

Остров Кеймада-Гранди, который еще называют Змеиным островом, кажется райским, но по факту — он полностью закрыт для посещения. Если уж очень хочется, то человека могут пропустить, но в таком случае придется подписать документ, где указано, что в преждевременной его кончине никто не виноват. Остров кишит массой опасных змей, среди которых Островный ботпропс. Укус змеи вызывает гниение тканей и костей, а также болезненную смерть. Считается, что этот остров полностью принадлежит змеям, которые сумели вытеснить людей. Это одно из мест, где не проживает ни один человек из-за смертельной опасности.

Камино-Лос-Юнгас или Дорога Смерти. Она расположена в Боливии. Глубина пропасти, над которой проходит дорога, достигает 600 м, а ее длина и ширина составляет около 70 км и 3 м соответственно. По дороге передвигаются грузовые автомобили и автобусы, но в определенных местах из-за узкой тропы транспортные средства оказываются одним колесом над пропастью. По дороге вынуждены передвигаться местные жители, поскольку это единственный путь, который соединяет столицу Ла-Пас и город Коройко. Опасность представляет только сама дорога, но и погодные условия — дожди и туманы, которые снижают видимость до нуля.

Пустыня Данакиль расположена в северо-восточной части Африки. Она была открыта в первой половине прошлого столетия. Ее площадь составляет 100 тыс. кв. м, а температура почвы — 70 °C. Несмотря на то, что это место очень опасно для человека из-за ядовитых испарений, активных вулканов и серной кислоты, оно пользуется популярностью у туристов.

Сомали. После гражданской войны 1988 года это государство распалось на части, но впоследствии оно получило временную конституцию и его определили как федерацию. Опасность для человека представляет вовсе не природа, а деятельность местных жителей, у которых есть неограниченные запасы оружия. Они похищают людей, промышляют рабовладельчеством и угрожают всем людям, которых видят. Это место нельзя посещать без личной охраны, иначе можно не вернуться оттуда.

Ранее сообщалось, что США назвали Донбасс самым опасным местом на планете для русскоязычного населения.