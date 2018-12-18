Названо найстрашніші місця на планеті, які краще не відвідувати (ВІДЕО)

Сомалі лідирує серед місць високого рівня небезпеки для людини. Фото: golos-ameriki.ru

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Серед місць, які є найнебезпечнішими для життя людини, найбільше виділяється Сомалі — держава, де триває громадянська війна, діють екстремісти і пірати.

Саме тут життя людини оцінюють із матеріальної точки зору. Зокрема, популярним способом заробітку є викрадення з метою викупу, передає Naked Science.

Загалом же можна виділити п’ять місць на нашій планеті, яких краще уникати. Антирейтинг виглядає наступним чином: Гора Вашингтон (найвища гора в США), острів Кеймада-Гранді (острів, розташований в Атлантичному океані за 35 км від Бразилії), Каміно-Лос-Юнгас, відома як Дорога Смерті (Болівія), пустеля Данакиль (Африка), а також Сомалі.

Гора Вашингтон, висота якої сягає 1917 м, здобула негативну славу через максимально сильні вітри, які фіксувавалися на нашій планеті — 103,3 м/с. Цей показник був зафіксований у 1934 році. Також не «на руку» горі зіграла й мінлива погода. Вітер дме, в середньому, близько 16-ти годин на добу. До речі, максимальна швидкість вітру в торнадо становить 133,3 м/с, тобто — на гору категорично не можна підніматися людині, якщо вона хоче залишитися живою.

Острів Кеймада-Гранді, який ще називають Зміїним островом, здається райським, але насправді він повністю закритий для відвідування. Якщо вже дуже хочеться, то людину можуть пропустити, але в такому випадку доведеться підписати документ, де зазначено, що ніхто не буде винен у її передчасній смерті. На острові водиться багато небезпечних змій, серед яких Острівний ботпропс. Укус змії викликає гниття тканин і кісток, а також хворобливу смерть. Вважається, що цей острів повністю належить зміям, які зуміли витіснити людей. Це одне з місць, де не проживає жодна людина через смертельну небезпеку.

Каміно-Лос-Юнгас або Дорога Смерті. Вона розташована в Болівії. Глибина прірви, над якою проходить дорога, досягає 600 м, а її довжина і ширина становить близько 70 км і 3 м відповідно. Дорогою пересуваються вантажні автомобілі й автобуси, але в певних місцях через вузьку стежку транспортні засоби звисають одним колесом над прірвою. Нею змушені пересуватися місцеві жителі, оскільки це єдиний шлях, що з'єднує столицю Ла-Пас і місто Коройко. Небезпеку становить не лише сама дорога, але й погодні умови — дощі та тумани, які знижують видимість до нуля.

Пустеля Данакиль розташована в північно-східній частині Африки. Вона була відкрита в першій половині минулого століття. Її площа становить 100 тис. кв. м, а температура ґрунту — 70 °C. Попри те, що це місце дуже небезпечне для людини через отруйні випари, активні вулкани і сірчану кислоту, воно користується популярністю в туристів.

Сомалі. Після громадянської війни 1988 року ця держава розпалася на частини, але згодом вона отримала тимчасову конституцію і її визначили як федерацію. Небезпеку для людини становить зовсім не природа, а діяльність місцевих жителів, у яких є необмежена кількість зброї. Вони викрадають людей, займаються рабовласництвом і погрожують будь-якій особі, яку бачать. Це місце не можна відвідувати без особистої охорони, інакше існує висока ймовірність не повернутися звідти.

Раніше повідомлялося, що США назвали Донбас найнебезпечнішим місцем на планеті для російськомовного населення.