Снеговик или дроид? NASA получило новые фото самого отдаленного объекта Солнечной системы (ФОТО)

Снеговик или дроид? Фото: NASA

https://racurs.ua/n116405-snegovik-ili-droid-nasa-poluchilo-novye-foto-samogo-otdalennogo-obekta-solnechnoy-sistemy-foto.html

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Фото астероида Ultima Thule («Край света») обнародовало аэрокосмическое агентство США NASA. Самый отдаленный объект Солнечной системы имеет красноватый оттенок и состоит из двух частей, которые «лежат друг на друге», напоминая снеговика или дроида BB-8 из «Звездных войн». Об этом сообщает пресс-служба американского агентства.

Это первые в истории фотографии астероида.

Исторический полет зонда New Horizons близ астероида-снеговика состоялся 1 января на расстоянии 4 млрд миль от Земли. На следующее утро зонд «позвонил домой» в NASA для подтверждения, что полет прошел успешно.

Для получения всех данных, которые успел собрать New Horizons, понадобится 20 месяцев. Изображения с высоким разрешением NASA получит не раньше февраля.

Напомним, в новом году NASA получило сигналы от межпланетного зонда «Новые горизонты», которые подтверждают, что аппарат успешно пролетел мимо самого удаленного из всех известных объектов Солнечной системы. Зонд после пролета мимо ледяного астероида остался в рабочем состоянии. Астероид 2014 MU69 расположен далеко за орбитой Нептуна и известен как Ultima Thule. Ученые надеются, что исследование этого объекта помогут узнать больше о временах формирования Солнечной системы.