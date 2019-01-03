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От кори умер ребенок на Житомирщине. Фото: Центр Кировоградских Новостей

От кори умер ребенок на Житомирщине

3 янв 2019, 11:45
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От кори умер трехлетний мальчик в Житомирской областной детской больнице. Ребенок был госпитализирован с тяжелыми осложнениями от этой болезни.

Проведенное вскрытие подтвердило диагноз и причину смерти, сообщает «Бердичев Biz».

У большинства заболевших корью отсутствуют прививки, однако у умершего ребенка они были. Хотя заместителя главного врача Бердичева уточняет, что мальчик получил только первую прививку от кори, а вторую еще не сделали, потому что он не достиг нужного возраста.

Отмечается также, что на территории Житомирской области наблюдается сложная ситуация с заболеваемостью корью. Только за последнюю неделю декабря 2018 года были зарегистрированы около 50 новых случаев. В целом же заболеваемость корью в прошлом месяце возросла почти в три раза по сравнению с ноябрем 2018 года.


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