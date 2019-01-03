Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Телеканал CNN исправил обозначение Симферополя, но не указал, что это Украина

Телеканал CNN исправил обозначение Симферополя, но не указал, что это Украина (ФОТО)

3 янв 2019, 11:32
999

Американский телеканал CNN сегодня, 3 января, исправил некорректное обозначение принадлежности Симферополя к России. Об этом сообщил пресс-центр посольства Украины в США в Facebook.

В посольстве заявили, что увидев ошибку CNN, немедленно сообщили об этом руководству телеканала и попросили исправить ее, отметив, что Симферополь является украинским городом на Крымском полуострове, который сейчас оккупирован Россией.

После обращения посольства Украины телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности Симферополя в России, но не опубликовал сообщение о том, что это украинский город, оккупированный Российской Федерацией.

Посольство Украины в США поблагодарило команду CNN за быструю реакцию, благодаря чему российские официальные структуры не успели использовать эту ошибку в свою пользу.

Телеканал CNN исправил обозначение Симферополя, но не указал, что это УкраинаНапомним, что телеканал CNN в новогоднем выпуске назвал оккупированный Крым и город Симферополь российскими. Об этом свидетельствовала подпись к фотографии с новогодним фейерверком в Симферополе.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше