Телеканал CNN исправил обозначение Симферополя, но не указал, что это Украина (ФОТО)

Телеканал CNN исправил обозначение Симферополя, но не указал, что это Украина

https://racurs.ua/n116404-telekanal-cnn-ispravil-oboznachenie-simferopolya-rossiyskim-gorodom.html

Racurs.ua

Американский телеканал CNN сегодня, 3 января, исправил некорректное обозначение принадлежности Симферополя к России. Об этом сообщил пресс-центр посольства Украины в США в Facebook.

В посольстве заявили, что увидев ошибку CNN, немедленно сообщили об этом руководству телеканала и попросили исправить ее, отметив, что Симферополь является украинским городом на Крымском полуострове, который сейчас оккупирован Россией.

После обращения посольства Украины телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности Симферополя в России, но не опубликовал сообщение о том, что это украинский город, оккупированный Российской Федерацией.

Посольство Украины в США поблагодарило команду CNN за быструю реакцию, благодаря чему российские официальные структуры не успели использовать эту ошибку в свою пользу.

Напомним, что телеканал CNN в новогоднем выпуске назвал оккупированный Крым и город Симферополь российскими. Об этом свидетельствовала подпись к фотографии с новогодним фейерверком в Симферополе.