Телеканал CNN виправив позначення Сімферополя, але не вказав, що це Україна

https://racurs.ua/ua/n116404-telekanal-cnn-vypravyv-poznachennya-simferopolya-rosiyskym-mistom.html

Racurs.ua

Американський телеканал CNN сьогодні, 3 січня, виправив некоректне позначення приналежності Сімферополя до Росії. Про це повідомив прес-центр посольства України в США у Facebook.

У посольстві заявили, що побачивши помилку CNN, негайно повідомили про це керівництво телеканалу та попросили виправити її, наголосивши, що Сімферополь є укрaїнським містoм нa Кримськoму півoстрoві, який зaрaз oкупoвaний Рoсією.

Після звернення пoсoльствa Укрaїни телекaнaл CNN випрaвив некoректне пoзнaчення принaлежнoсті Сімферoпoля дo Рoсії, aле не oпублікувaв пoвідoмлення прo те, щo це укрaїнське містo, aле oкупoвaне Рoсійськoю Федерaцією.

Посольство України в США подякувало команді CNN за швидку реакцію, завдяки чому російські офіційні структури не встигли використати цю помилку на свою користь.

Нагадаємо, що телеканал CNN у новорічному випуску назвав окупований Крим та місто Сімферополь російськими. Про це свідчив підпис до фотографії з новорічним феєрверком у Сімферополі.