Від кору померла дитина на Житомирщині. Фото: Центр Кіровоградських Новин

https://racurs.ua/ua/n116402-vid-koru-pomerla-dytyna-na-jytomyrschyni.html

Racurs.ua

Від кору помер трирічний хлопчик у Житомирський обласній дитячій лікарні. Дитина була госпіталізована з тяжчими ускладненнями від цієї хвороби.

Проведений розтин підтвердив діагноз та причину смерті, повідомляє «Бердичів Biz».

У більшості хворих на кір відсутні щеплення, проте померла дитина їх мала. Хоча заступник головного лікаря Бердичева уточнює, що хлопчик отримав лише перше щеплення від кору, а друге ще не зробили, бо він не досяг потрібного віку.

Також зазначається, що на території Житомирської області спостерігається складна ситуація з захворюваністю на кір. Лише за останній тиждень грудня 2018 року було зареєстровано близько 50 нових випадків. Загалом же захворюваність на кір минулого місяця зросла майже втричі порівняно з листопадом 2018 року.