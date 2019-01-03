Сніговик чи дроїд? NASA отримало нові фото найвіддаленішого об'єкта Сонячної системи (ФОТО)

Сніговик чи дроїд? Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n116405-snigovyk-chy-droyid-nasa-otrymalo-novi-foto-nayviddalenishogo-obiekta-sonyachnoyi-systemy-foto.html

Racurs.ua

Фото астероїда Ultima Thule («Край світу») оприлюднило аерокосмічне агентство США NASA. Найвіддаленіший об'єкт Сонячної системи має червоне забарвлення та складається з двох частин, які «лежать одна на одній», нагадуючи сніговика або дроїда BB-8 із «Зоряних війн». Про це інформує прес-служба американського агентства.

Це перші в історії фотографії цього астероїда.

Історичний політ зонду New Horizons поблизу астероїда-сніговика відбувся 1 січня на відстані 4 млрд миль від Землі. Наступного ранку зонд «зателефонував додому» у NASA, щоб підтвердити, що політ пройшов успішно.

Для отримання всіх даних, які встиг зібрати New Horizons, потрібно 20 місяців. Зображення з найвищою роздільною здатністю NASA отримає не раніше лютого.

Нагадаємо, у новому році NASA отримало сигнали від міжпланетного зонда «Нові горизонти», які підтверджують, що апарат успішно пролетів повз найвіддаленіший з відомих об'єктів Сонячної системи. Зонд після прольоту повз крижаний астероїд залишився в робочому стані. Астероїд 2014 MU69 розташований далеко за орбітою Нептуна і відомий як Ultima Thule. Вчені сподіваються, що дослідження цього об'єкта допоможуть дізнатися більше про часи формування Сонячної системи.