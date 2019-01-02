Моторошна ДТП із маршруткою під Києвом забрала три життя, четверо осіб травмовано (ФОТО 18+)

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Під Києвом сталася ДТП за участю маршрутки сполученням Обухів — Матяшівка й автомобіля ЗАЗ. При зіткненні транспортних засобів удар був настільки сильним, що легковик перетворився на безформну купу металу.

Унаслідок аварії на місці загинули троє пасажирів легкового авто — чоловік і дві жінки, повідомляється на сторінці «Дзеркало Обухова» у Facebook.

Крім того, госпіталізували чотирьох постраждалих пасажирів маршрутки.

За попередніми даними, водій ЗАЗ перевищив швидкість, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де врізався в маршрутку.

Нагадаємо, вранці 1 січня в Миколаївській області поблизу села Казанка сталося лобове зіткнення автомобілів Opel Astra та Mazda-6. Як наслідок, загинули восьмеро осіб, у тому числі троє дітей, а ще двох госпіталізували.