Трамп планирует использовать военный контингент в Ираке для рейдов на территорию Сирии

Дональд Трамп в среду неожиданно посетил американских военных на авиабазе возле Багдада, фото: CBS

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Американский военный контингент в Ираке может использоваться для атак на боевиков «Исламского государства» (ИГИЛ) в Сирии, если эта террористическая организация вновь будет представлять опасность.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил вчера во время неожиданного визита на воздушную базу «Аль-Асад», расположенную недалеко от столицы Ирака Багдада, где базируются американские военные, сообщает агентство Associated Press.

Это первый визит Трампа за почти два года президентства в зону конфликта.

Вместе с президентом США «Борт № 1″ привез первую леди Маланию Трамп, небольшую группу помощников и агентов секретной службы, а также пул репортеров.

Здесь Трамп пробыл чуть больше трех часов. В течение этого времени он не встречался с иракскими чиновниками, только разговаривал по телефону с премьер-министром страны Адилем Абдул-Махди.

Во время этого визита Трамп сделал несколько заявлений в защиту своего решения вывести американские войска из Сирии.

Критики этого решения отмечают, что выход США из Сирии предоставит возможности ИГИЛ перегруппироваться, позволит Ирану усилить свое влияние в регионе и оставит союзные США курдские силы уязвимыми к атакам со стороны Турции.

„С самого начала я дал понять, что наша миссия в Сирии заключается в том, чтобы лишить ИГИЛ военных опорных пунктов“, — отмечает Трамп. — Мы будем очень внимательно наблюдать за остатками ИГИЛ».

Трамп также заявил, что не намерен выводить американских военнослужащих из Ирака. В частности, он отметил, что контингент в Ираке еще может быть использован для совершения нападений на боевиков ИГИЛ в Сирии.

По его словам, если ситуация с ИГИЛ снова станет угрожающей, то американские военные ударят по террористам «так быстро и так сильно», что те «не поймут, что произошло».

По дороге в США из Ирака, Трамп также остановился примерно на полтора часа на авиабазе «Рамштайн» в Германии, где позировал для фотографий с военными, которые выстроились в ангаре. После «Рамштайна» Трамп вернулся в Вашингтон.

Напомним, из-за несогласия с решением Трампа вывести войска из Сирии отставку подал министр обороны США Джим Маттис. С 1 января его обязанности будет исполнять Патрик Шанахан.