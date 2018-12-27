Трамп планує використовувати військовий контингент в Іраку для рейдів на територію Сирії

Дональд Трамп в середу несподівано відвідав американських військових на авіабазі біля Багдада, фото: CBS

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Racurs.ua

Американський військовий контингент в Іраку може використовуватися для атак на бойовиків «Ісламської держави» (ІДІЛ) в Сирії, якщо ця терористична організація знову становитиме небезпеку.

Про це президент США Дональд Трамп заявив вчора під час несподіваного візиту до повітряної бази «Аль-Асад», розташованої неподалік столиці Іраку Багдаду, де базуються американські військові, повідомляє агентство Associated Press.

Це перший візит Трампа за майже два роки президентства до зони конфлікту.

Разом із президентом США «Борт № 1» привіз першу леді Меланію Трамп, невелику групу помічників і агентів секретної служби, а також пул репортерів.

Тут Трамп пробув трохи більше трьох годин. Протягом цього часу він не зустрічався з іракськими чиновниками, лише розмовляв по телефону з прем'єр-міністром країни Аділем Абдул-Махді.

Під час цього візиту Трамп зробив кілька заяв на захист свого рішення вивести американські війська з Сирії.

Критики цього рішення наголошують, що вихід США з Сирії надасть можливості ІДІЛ перегрупуватися, дозволить Ірану посилити свій вплив у регіоні та залишить союзні США курдські сили вразливими до атак з боку Туреччини.

«З самого початку я дав зрозуміти, що наша місія в Сирії полягає в тому, щоб позбавити ІДІЛ військових опорних пунктів, — наголошує Трамп. — Ми будемо дуже уважно спостерігати за залишками ІДІЛ».

Трамп також заявив, що не має наміру виводити американських військовослужбовців з Іраку. Зокрема, він зазначив, що контингент в Іраку ще може бути використаний для здійснення нападів на бойовиків ІДІЛ у Сирії.

За його словами, якщо ситуація з ІДІЛ знову стане загрозливою, то американські військові вдарять по терористах «так швидко і так сильно», що ті «не зрозуміють, що відбулося».

По дорозі до США з Іраку, Трамп також зупинився приблизно на півтори години на авіабазі «Рамштайн» в Німеччині, де позував для фотографій із військовими, які вишикувалися в ангарі. Після «Рамштайна» Трамп повернувся до Вашингтона.

Нагадаємо, через незгоду з рішенням Трампа вивести війська з Сирії у відставку подав міністр оборони США Джим Маттіс. З 1 січня його обов’язки виконуватиме Патрік Шанахан.