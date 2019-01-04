Сонячне затемнення 6 січня 2019 року: де спостерігати, та як пережити

Сонячне затемнення 6 січня 2019 року

https://racurs.ua/ua/n116442-sonyachne-zatemnennya-v-sichni-2019-roku-de-sposterigaty-ta-yak-perejyty.html

Racurs.ua

Січень 2019 року ознаменується справжнім «коридором затемнень». Перше затемнення — сонячне, воно відбудеться 6 січня, а друге — місячне (21 січня).

Сонячне затемнення 6 січня буде частковим. Тобто Сонце лише частково буде закриватися Місяцем. Воно розпочнеться о 5.28 за київським часом. Астрологи стверджують, що знак зодіаку, в якому буде Сонце на момент затемнення — це Козеріг.

Побачити затемнення зможуть жителі північно-східної Азії, включно з Японією та Північною і Південною Кореями, сходу Китаю. Також затемнення можна буде спостерігати у північній частині Тихого океану і крайньому південному заході Аляски, на сході Монголії та далекому сході Росії.

Отже, в Україні сонячне затемнення ніяк не можна буде побачити, але це не означає, що воно не буде впливати на емоційний стан та здоров’я людей. Вплив сонячних затемнень дещо схожий із магнітними бурями. Може спостерігатися головний біль, слабкість, особливо в людей, що схильні до метеозалежності.

В день затемнення та декілька днів потому краще не приймати ніяких важливих рішень, пов’язаних як з особистим життям, так і з фінансами. Також варто пам’ятати, що це астрологічне явище може вплинути на емоційний стан, тому не варто серйозно ставитися до коливань настрою та сваритися з близькими.