Магнітні бурі в січні: названо дні найбільших коливань (ІНФОГРАФІКА)

Магнітні бурі в січні 2019 року: названо дні коливань. Фото: Южный Федеральный

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Магнітні бурі в Україні очікуються в січні. Синоптики визначили, коли відбудеться найсильніший геомагнітний удар.

Передбачається, що найбільші коливання відбудуться вже наступного тижня — 24 та 25 січня, повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

У період магнітних збурень та коливань лікарі радять більше ходити пішки та мати під рукою всі необхідні ліки. На ці дні не варто планувати далеких поїздок і треба уникати конфліктних ситуацій.

За словами імунолога Бориса Скачка, неможливо підготуватися до конкретної магнітної бурі, тому варто повсякчас бути напоготові, правильно харчуватися та пити багато води. Ці прості правила допоможуть не лише спокійно перенести магнітні коливання, а й довше перебувати у гарній формі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у січні 2019 року відбудуться сонячне та місячне затемнення.