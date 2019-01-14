Президентская кампания Зеленского: что стало известно о его связи с Коломойским

Президентская кампания Зеленского

https://racurs.ua/n116770-prezidentskaya-kampaniya-zelenskogo-stalo-izvestno-o-ego-svyazi-s-kolomoyskim.html

Racurs.ua

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказали о его отношениях с олигархом Игорем Коломойским.

Официально Зеленский ни разу не заявлял о своих политических союзниках. Но в СМИ давно обсуждают информацию, что поддержку ему, как кандидату в президенты, оказывает Коломойский. Об этом говорится в материале РБК-Украина «Не до смеха: как Владимир Зеленский будет строить президентскую кампанию».

Неназванные источники в штабе Зеленского утверждают, что отношения артиста с Коломойским касаются только сотрудничества между «1+1» и «Студией Квартал 95». Также есть медийная поддержка в СМИ со стороны Коломойского, но президентской кампании это не касается.

«Сейчас в штабе Зеленского пытаются самостоятельно выстраивать президентскую кампанию, чтобы дистанцироваться от Коломойского и не получать от него поддержку», — сообщил источник в штабе артиста.

Напомним, что Зеленский и певец Святослав Вакарчук имеют самый высокий уровень доверия украинцев среди других политиков. Об этом стало известно из результатов опроса, который проводила социологическая группа «Рейтинг».