Выборы-2019: стало известно, во сколько кандидатам обойдется реклама на телевидении (ИНФОГРАФИКА)

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, фото: minsvyaz.ru

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Racurs.ua

Демонстрация своей политически рекламы в эфире самых популярных украинских телеканалов обойдется участникам президентской гонки в бешеную сумму — до более 300 тыс. грн за минуту.

Самой дорогой реклама на телевидении является в вечерний прайм-тайм, самой дешевой — в эфире после полуночи. К таким выводам пришло общественное движение «Честно», проанализировав соответствующую информацию, опубликованную в официальных изданиях «Голос Украины» и «Урядовый курьер».

Самой дорогой для кандидатов реклама будет в эфире ТРК «Украина». Здесь секунда времени в период с 18.00 до 19.00 в будние дни будет стоить 5 тыс. 658 грн, что для минутного видеоролика составит более 300 тыс. грн. Самым дешевым эфир этого телеканала будет в 5.00 — 366 грн за секунду.

У остальных телеканалов расценки значительно ниже. Так, секунда эфира на «Интере» в период с 19.00 до 20.00 будет стоить 2 тыс. 715 грн, а в период с 6.00 до 7.00 — 370 грн.

На третьем месте по стоимости рекламы оказался телеканал СТБ. Здесь самым дорогим считается период с 20.00 до 22.00 в воскресенье. А вот период с 1.00 до 6.00 обойдется кандидатам всего лишь в 1,2 грн.

Аналогичные ночные расценки и у телеканала ICTV. Секунду прайм-тайма здесь оценили в 1 тыс. 478 грн.

На телеканале «1+1» самое дорогое время — в период с 20.00 до 23.00. Стоимость секунды в это время здесь оценили в 1050 грн. Самое дешевое — с 23.00 до 2.00, когда секунда стоит 320 грн.

Самая дешевая реклама в прайм-тайм — на телеканале «UA: Первый» — 70 грн за секунду. Ночью секунда эфира будет стоить 12 грн.

Отмечается, что по сравнению с предыдущими выборами, которые состоялись в 2014 году, стоимость политической рекламы на телевидении выросла примерно на 35−40%.

Напомним, первым кандидатом, который подал документы для участия в нынешних выборах президента, стал бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.