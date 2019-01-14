Синоптики попередили про сильний вітер та хуртовини в Україні, в Карпатах збережеться небезпека сходження лавин (КАРТА)

Штормове попередження оголосили в Україні. Фото: flickr.com

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Штормове попередження в Україні через складні погодні умови оголосили синоптики.

У понеділок, 14 січня, по всій території країни очікується сильний вітер та хуртовини. Про це повідомив Гідрометцентр.

Очікується, що сьогодні вдень погода суттєво погіршиться. Синоптики попереджають про пориви вітру 15−20 м/с. На високогір’ї Карпатських гір прогнозуються хуртовини до 25−30 м/с, сильних сніг з дощем.

У горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей в зв’язку із хуртовинами зберігається значна сніголавинна небезпека третього рівня.

Крім того, в гірських районах на Закарпатті існує загроза зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, погода в Україні 14 січня очікується з опадами у всіх областях.

Вдень очікується 0−2° тепла в західних областях, в східних областях 0−2° морозу. У південних регіонах очікується до 5° тепла, а в Криму стовпчики термометрів покажуть 6° вище нуля за Цельсієм.