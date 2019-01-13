Погода в Україні на 14 січня: Гідрометцентр прогнозує потепління та опади (КАРТА)

Зимова погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 14 січня очікується з опадами у всіх областях. Температура повітря вночі — 1−6° морозу. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вдень очікується 0−2° тепла в західних областях, в східних областях 0−2° морозу. У південних регіонах очікується до 5° тепла, а в Криму стовпчики термометрів покажуть 6° вище нуля за Цельсієм.

Вітер очікується західний та південно-східний 7−12 м/с.

У Києві 14 січня прогнозують сніг. Температура повітря вночі 4−6° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

У Львові в понеділок очікується сніг з дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° морозу, вдень — плюс 1−3°.

В Одесі завтра прогнозують мокрий сніг та дощ. Температура вночі 3−5° морозу, вдень очікується 3−5° тепла.

У Дніпрі найближчої доби йтиме сніг. Температура вночі 4−6° морозу, вдень очікується від 0° до 2° тепла.

У Харкові завтра синоптики обіцяють сніг. Температура вночі становитиме 4−6° нижче нуля за Цельсієм, вдень 0−2° морозу.

У Карпатах 14 січня йтиме сніг з дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° морозу, а вдень — 1−3° тепла.

Геомагнітний стан в Україні 14 січня прогнозують відносно спокійний. Протягом доби ймовірні невеликі збурення.

Нагадаємо, 13 січня погоду в Україні обіцяли переважно сніжною. Вдень опади у виді мокрого снігу та снігу прогнозувалися в західних та частині північних й центральних областей.