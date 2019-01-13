Українська біатлоністка виборола «бронзу» в спринті на відкритому Кубку Європи (ФОТО)

Українська біатлоністка Бєлкіна (праворуч) стала володаркою бронзової медалі. Фото: biathlon.com.ua

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Біатлоністка з України у польському місті Душники-Здруй на відкритому Кубку Європи з біатлону виборола «бронзу».

Надія Бєлкіна чудово відпрацювала на вогневих рубежах, показала п’ятий хід у гонці та зуміла показати чудовий результат, який забезпечив їй бронзову медаль. Про це 13 січня повідомляє сайт Biathlon.com.ua.

Зазначається, що всього шість секунд не вистачило спортсменці для того, щоб зайняти друге місце. Срібло виборола представниця Швеції Джоанна Скотт, а перемогла в гонці росіянка Наталія Горбунова. Представниця РФ виграла вже другий спринт поспіль.

Українка Ольга Абрамова теж впевнено розпочала змагання, однак потім її спіткала невдача й спортсменка опинилася на 17-му місці.

Нагадаємо, 11 січня завершився спринт 4-го етапу Кубка світу з біатлону, який відбувся в німецькому Обергофі. Першим фінішував російський спортсмен Алєксандр Логінов, другим — норвежець Йоханнес Тіннес Бьо, третім — шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон.

Серед українських спортсменів найкращий результат продемонстрував Дмитро Підручний, який посів 25-ту сходинку.