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Ракурс
Азовське море почало вкриватися кригою. Фото: flickr.com

Азовське море почало замерзати (ВІДЕО)

13 січ 2019, 13:40
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Азовське море почало вкриватися кригою. Причиною такого явища стали морози, які прийшли у регіон кілька днів тому.

Наполовину крижане Азовське море можна побачити, зокрема, в курортному селищі Кирилівка. Відео явища з’явилося на сторінці каналу регіональної інформаційної агенції «Мелітополь» в YouTube.

На кардах видно, що вода наполовину складається з льоду. Хвилі, які прибиваються до берега, наразі майже непомітні.

За інформацією синоптиків, найближчим часом ця крига в морі може розтанути, оскільки Гідрометцентр прогнозує в регіоні потепління та пориви вітру.

Нагадаємо, синоптики попереджали про значну лавинну небезпеку (третього рівня) в горах Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей 13 та 14 січня.

Джерело: Ракурс


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