Азовське море почало замерзати (ВІДЕО)

Азовське море почало вкриватися кригою. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n116748-azovske-more-pochalo-zamerzaty-voda-vkryvaietsya-krygou-video.html

Racurs.ua

Азовське море почало вкриватися кригою. Причиною такого явища стали морози, які прийшли у регіон кілька днів тому.

Наполовину крижане Азовське море можна побачити, зокрема, в курортному селищі Кирилівка. Відео явища з’явилося на сторінці каналу регіональної інформаційної агенції «Мелітополь» в YouTube.

На кардах видно, що вода наполовину складається з льоду. Хвилі, які прибиваються до берега, наразі майже непомітні.

За інформацією синоптиків, найближчим часом ця крига в морі може розтанути, оскільки Гідрометцентр прогнозує в регіоні потепління та пориви вітру.

Нагадаємо, синоптики попереджали про значну лавинну небезпеку (третього рівня) в горах Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей 13 та 14 січня.