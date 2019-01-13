Азовское море начало замерзать (ВИДЕО)https://racurs.ua/n116748-azovskoe-more-nachalo-zamerzat-voda-pokryvaetsya-ldom-video.htmlRacurs.ua
Азовское море начало покрываться льдом. Причиной такого явления стали морозы, которые пришли в регион несколько дней назад.
Наполовину ледяное Азовское море можно увидеть, в частности, в курортном поселке Кирилловка. Видео явления появилось на странице канала регионального информационного агентства «Мелитополь» в YouTube.
На кардах видно, что вода наполовину состоит из льда. Волны, которые прибиваются к берегу, сейчас почти незаметны.
По информации синоптиков, в ближайшее время этот лед в море может растаять, поскольку Гидрометцентр прогнозирует в регионе потепление и порывы ветра.
Напомним, синоптики предупреждали о значительной лавинной опасности (третьего уровня) в горах Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей 13 и 14 января.