В Карпатах установится третий уровень лавинной опасности, фото: Plugon

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В горах Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей существует опасность схода лавин.

Синоптики ожидают, что значительная лавинная опасность (третьего уровня) установится в Закарпатской области 13−14 января, на Львовщине и Ивано-Франковщине — 14 января, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Причиной этого являются длительные снегопады и метели.

Кроме того, в горных районах центральной и восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Третий уровень лавинной опасности указывает, что на многих крутых склонах гор снег слабкостойкий и лавины могут сходить даже при несильном влиянии на снежный покров. Кроме того, возможно спонтанное схождение крупных лавин.

В последние дни Европа страдает от мощных снегопадов, жертвами которых уже стали около 20-ти человек. Преимущественно люди гибнут в результате падения деревьев, которые не выдерживают массы снега, и схода лавин в горных районах.

Так, недавно в Болгарии погибли двое сноубордистов, которые, несмотря на предупреждения спасателей относительно лавинной опасности, катались на опасном склоне одной из вершин в юго-западной части страны.