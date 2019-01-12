Россия в конце ноября захватила в плен более 20-ти украинских военнослужащих, фото: Hämeen Sanomat

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В России до 25 мая продлен срок следствия относительно захваченных в ноябре в акватории Керченского пролива военнослужащих ВМС Украины, которых страна-агрессор обвиняет в якобы нарушении государственной границы.

Срок ареста моряков, определенный подконтрольным России фейковым крымским судом, завершается 24 января. Российские следователи планируют обратиться в суд относительно его продления до 26 апреля, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информированные источники.

25 ноября 2018 года российские военнослужащие обстреляли и захватили корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые пытались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Тогда в плен попали более 20-ти украинских военнослужащих. В настоящее время их удерживают в пенитенциарных заведениях Москвы.

Напомним, в начале декабря Генеральная прокуратура Украины обнародовала поминутную реконструкцию инцидента в Керченском проливе. В рамках расследования агрессивных действий России уже на то время было собрано 17 томов доказательств и опрошено 75 свидетелей. Ряд российских силовиков и военнослужащих объявлены в розыск.