Росія наприкінці листопада захопила в полон понад 20 українських військовослужбовців, фото: Hämeen Sanomat

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У Росії до 25 травня продовжено термін слідства щодо захоплених в листопаді в акваторії Керченської протоки військовослужбовців ВМС України, яких країна-агресор звинувачує в нібито порушення державного кордону.

Термін арешту моряків, визначений підконтрольним Росії фейковим кримським судом, завершується 24 січня. Російські слідчі планують звернутися до суду щодо його продовження до 26 квітня, повідомляє агентство ТАСС з посиланням на інформовані джерела.

25 листопада 2018 року російські військовослужбовці обстріляли та захопили кораблі ВМС України «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які намагалися пройти через Керченську протоку в Азовське море. Тоді в полон потрапили 24 українські військовослужбовці. Наразі їх утримують у пенітенціарних закладах Москви.

Нагадаємо, на початку грудня Генеральна прокуратура України оприлюднила похвилинну реконструкцію інциденту в Керченській протоці. У межах розслідування агресивних дій Росії вже на той час було зібрано 17 томів доказів і опитано 75 свідків. Низку російських силовиків і військовослужбовців оголошено в розшук.