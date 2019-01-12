Shutdown в США: ФБР отправило в отпуск тысячи сотрудников, безопасность аэропортов под угрозой

Shutdown в США начался 22 декабря 2018 года, фото: GetArchive

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Из-за частичного закрытия американского правительства в связи с недофинансированием, так называемого «шатдауна» (shutdown), которое продолжается уже более 20-ти дней, Федеральное бюро расследований (ФБР) отправило в вынужденный неоплачиваемый отпуск около 5 тыс. сотрудников.

В этом перечне спецагенты, аналитики разведки, адвокаты и другие профессиональные работники, сообщает издание Defense One со ссылкой на президента Ассоциации агентов ФБР Тома О’Коннора.

«Мы действительно ощущаем, что финансовая нестабильность, с которой мы сталкиваемся сейчас, приравнивается к вопросу национальной безопасности», — отмечает О’Коннор.

ФБР не единственная организация, чей ограниченный бюджет и ресурсы могут поставить под угрозу национальную безопасность США.

Более половины работников новосозданного Агентства по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры — подразделения, которое занимается защитой критической инфраструктуры страны, также были отправлены в отпуск. Почти каждый сотрудник Секретной службы, которая защищает нынешних и бывших чиновников, в частности президента США, тоже остались без оплаты.

В такой же ситуации сотрудники транспортной службы и диспетчеры воздушного движения.

Так, по информации издания The New York Times, с сегодняшнего дня из-за недостатка сотрудников Администрации транспортной безопасности, осуществляющих досмотр пассажиров, закрывается один из терминалов аэропорта Майами.

Отмечается, что пассажиры авиакомпаний в США еще не сталкивались с трудностями при прохождении досмотра в аэропортах, однако вскоре ситуация может значительно ухудшиться — все больше соответствующих специалистов отказываются работать без зарплаты.

Напомним, «шатдаун» возник из-за конфликта между президентом США Дональдом Трампом и Конгрессом. Камнем преткновения стал вопрос выделения средств на строительство стены на границе США и Мексики. Трамп не исключает, что «шатдаун» может затянуться на годы.